Imenik tvrtki
Under Armour
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Under Armour Plaće

Plaće u Under Armour kreću se od $32,401 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $284,415 za Modni Dizajner na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Under Armour. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $128K
Menadžer Proizvoda
Median $96.8K
Menadžer Znanosti o Podacima
$240K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Znanstvenik Podataka
Median $118K
Modni Dizajner
$284K
Ljudski Resursi
$172K
IT Tehnolog
$165K
Marketing
$162K
Marketing Operacije
$86.2K
Strojarki Inženjer
$123K
Regrutač
$107K
Prodaja
$32.4K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$163K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$190K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

The highest paying role reported at Under Armour is Modni Dizajner at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $284,415. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Under Armour is $144,903.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Under Armour

Povezane tvrtke

  • Nike
  • Macy's
  • Tapestry
  • Adidas
  • Rent the Runway
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi