Unacademy Plaće

Plaće u Unacademy kreću se od $7,437 ukupne godišnje naknade za Poslovni Razvoj na donjoj strani do $108,771 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Unacademy. Zadnje ažuriranje: 10/12/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $31.3K

Backend Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $28.8K
Računovođa
$101K

Poslovni Analitičar
$29.9K
Poslovni Razvoj
$7.4K
Analitičar Podataka
$30.1K
Znanstvenik Podataka
$42.6K
Ljudski Resursi
$63.9K
Marketing
$48.4K
Dizajner Proizvoda
$21.6K
Menadžer Programa
$26.2K
Prodaja
Median $8.1K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $109K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Unacademy, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Unacademy je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $108,771. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Unacademy je $30,102.

