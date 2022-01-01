Unacademy Plaće

Plaće u Unacademy kreću se od $7,437 ukupne godišnje naknade za Poslovni Razvoj na donjoj strani do $108,771 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Unacademy . Zadnje ažuriranje: 10/12/2025