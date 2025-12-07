Imenik tvrtki
Umpqua Bank
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Administrativni Asistent

  • Sve Administrativni Asistent plaće

Umpqua Bank Administrativni Asistent Plaće

Prosječna Administrativni Asistent ukupna naknada in United States u Umpqua Bank kreće se od $73.1K do $102K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Umpqua Bank. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$79.2K - $92.1K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$73.1K$79.2K$92.1K$102K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Administrativni Asistent prijavas u Umpqua Bank za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Umpqua Bank?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Administrativni Asistent ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Administrativni Asistent u Umpqua Bank in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $102,399. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Umpqua Bank za ulogu Administrativni Asistent in United States je $73,142.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Umpqua Bank

Povezane tvrtke

  • Databricks
  • Google
  • PayPal
  • Uber
  • Facebook
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/umpqua-bank/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.