umlaut Plaće

Plaće u umlaut kreću se od $43,418 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $98,505 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika umlaut. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

$160K

Industrijski Dizajner
$53.7K
IT Tehnolog
$53.2K
Softverski Inženjer
$43.4K

Menadžer Tehničkih Programa
$98.5K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u umlaut je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $98,505. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u umlaut je $53,452.

