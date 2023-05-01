Imenik tvrtki
Ultima Genomics
Ultima Genomics Plaće

Plaće u Ultima Genomics kreću se od $110,445 ukupne godišnje naknade za Strojarki Inženjer na donjoj strani do $195,975 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Ultima Genomics. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

$160K

Biomedicinski Inženjer
$189K
Hardverski Inženjer
$152K
Strojarki Inženjer
$110K

Softverski Inženjer
$196K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Ultima Genomics je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $195,975. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ultima Genomics je $170,643.

