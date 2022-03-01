Ulta Beauty Plaće

Plaće u Ulta Beauty kreću se od $120,146 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $172,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Ulta Beauty . Zadnje ažuriranje: 9/21/2025