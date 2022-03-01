Imenik tvrtki
Ulta Beauty Plaće

Plaće u Ulta Beauty kreću se od $120,146 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $172,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Ulta Beauty. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $172K
Znanstvenik Podataka
$120K
Dizajner Proizvoda
$126K

ČPP

The highest paying role reported at Ulta Beauty is Softverski Inženjer with a yearly total compensation of $172,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ulta Beauty is $125,625.

