Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank Plaće

Plaće u Ujjivan Small Finance Bank kreću se od $5,284 ukupne godišnje naknade za Operacije Korisničke Podrške na donjoj strani do $49,563 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Ujjivan Small Finance Bank. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Operacije Korisničke Podrške
$5.3K
Marketing
$17.1K
Arhitekt Rješenja
$49.6K

ČPP

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Ujjivan Small Finance Bank est Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $49,563.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ujjivan Small Finance Bank est de $17,134.

Ostali resursi