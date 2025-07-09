Ujjivan Small Finance Bank Plaće

Plaće u Ujjivan Small Finance Bank kreću se od $5,284 ukupne godišnje naknade za Operacije Korisničke Podrške na donjoj strani do $49,563 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Ujjivan Small Finance Bank . Zadnje ažuriranje: 9/21/2025