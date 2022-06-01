Imenik tvrtki
UHS Plaće

Plaće u UHS kreću se od $45,989 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $189,050 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika UHS. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

$160K

Korisnička Podrška
$46K
Analitičar Podataka
$60.3K
Softverski Inženjer
$189K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u UHS je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $189,050. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u UHS je $60,300.

