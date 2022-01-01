Udemy Plaće

Plaće u Udemy kreću se od $48,676 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $382,500 za Menadžer Nekretnina na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Udemy . Zadnje ažuriranje: 9/20/2025