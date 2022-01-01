Imenik tvrtki
Udemy Plaće

Plaće u Udemy kreću se od $48,676 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $382,500 za Menadžer Nekretnina na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Udemy. Zadnje ažuriranje: 9/20/2025

$160K

Softverski Inženjer
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
L3 $165K
L4 $237K
Marketing
Median $166K

Dizajner Proizvoda
Median $165K
Regrutač
Median $115K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $117K
Menadžer Poslovnih Operacija
$135K
Poslovni Analitičar
$255K
Korisnička Podrška
$275K
Menadžer Znanosti o Podacima
$72.1K
Marketing Operacije
$139K
Menadžer Proizvoda
$48.7K
Menadžer Programa
$117K
Menadžer Projekta
$172K
Menadžer Nekretnina
$383K
Prodaja
$122K
Arhitekt Rješenja
$218K
Menadžer Tehničkih Programa
$147K
Rizični Kapitalist
$291K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Udemy je Menadžer Nekretnina at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $382,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Udemy je $165,334.

