Udaan Plaće

Plaće u Udaan kreću se od $3,482 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $118,850 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Udaan. Zadnje ažuriranje: 9/12/2025

$160K

Softverski Inženjer
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
Median $60K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $75.3K

Menadžer Proizvoda
Median $85.4K
Računovođa
$3.5K
Poslovni Analitičar
$27.9K
Poslovni Razvoj
$119K
Analitičar Podataka
$17.4K
Modni Dizajner
$10.7K
Financijski Analitičar
$38.8K
Ljudski Resursi
$33.6K
Pravni
$34.7K
Marketing
$59.6K
Dizajner Proizvoda
$36.4K
Menadžer Programa
$58.9K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Udaan, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

