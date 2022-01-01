Imenik tvrtki
Ubisoft Plaće

Plaće u Ubisoft kreću se od $20,193 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $178,500 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Ubisoft. Zadnje ažuriranje: 9/20/2025

$160K

Softverski Inženjer
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Web Developer

Softverski Inženjer Video Igara

Znanstvenik Istraživač

Menadžer Proizvoda
Median $108K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $116K

Analitičar Podataka
Median $48.8K
Znanstvenik Podataka
Median $70K
Menadžer Projekta
Median $65.4K
Marketing
Median $111K
Arhitekt Rješenja
Median $119K
Poslovni Analitičar
$20.2K
Grafički Dizajner
$58.8K
IT Tehnolog
$79.9K
Marketing Operacije
$50.5K
Dizajner Proizvoda
$126K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$164K
Menadžer Tehničkih Programa
$179K
UX Istraživač
$81.4K
ČPP

Найвищеоплачувана позиція в Ubisoft - це Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $178,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ubisoft складає $81,405.

