Imenik tvrtki
Twilio
Twilio Plaće

Plaće u Twilio kreću se od $25,870 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $623,924 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Twilio. Zadnje ažuriranje: 10/18/2025

Softverski Inženjer
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Produkcijski Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Prodaja
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Account Executive

Dizajner Proizvoda
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX Dizajner

Regrutač
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Marketing
L3 $145K
L4 $241K
Analitičar Podataka
Median $142K
Prodajni Inženjer
Median $256K
Znanstvenik Podataka
Median $303K
Financijski Analitičar
Median $170K
Menadžer Dizajna Proizvoda
Median $225K
Menadžer Programa
Median $189K
Poslovni Analitičar
Median $150K
Korisnička Podrška
Median $96K
Menadžer Projekta
Median $248K
Računovođa
$103K

Technical Accountant

Administrativni Asistent
$175K
Poslovne Operacije
$272K
Menadžer Poslovnih Operacija
$304K
Poslovni Razvoj
$246K
Šef Stožera
$195K
Operacije Korisničke Podrške
$220K
Uspjeh Korisnika
$75.3K
Menadžer Znanosti o Podacima
$89.1K
Ljudski Resursi
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Pravni
$151K
Marketing Operacije
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Arhitekt Rješenja
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Menadžer Tehničkih Programa
$179K
Tehnički Pisac
$238K
UX Istraživač
$126K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Twilio, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Twilio je Softverski Inženjer at the IC6 level s godišnjom ukupnom naknadom od $623,924. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Twilio je $220,710.

