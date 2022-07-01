Imenik tvrtki
Turvo
Turvo Plaće

Plaće u Turvo kreću se od $26,333 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $286,425 za Dizajner Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Turvo. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+).

Softverski Inženjer
Median $26.3K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $83.3K
Dizajner Proizvoda
$286K

ČPP

Turvo薪资最高的职位是Dizajner Proizvoda at the Common Range Average level，年度总薪酬为$286,425。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Turvo的年度总薪酬中位数为$83,282。

