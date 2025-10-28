Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Analitičar Podataka

  • Sve Analitičar Podataka plaće

trivago Analitičar Podataka Plaće

Medijan Analitičar Podataka paketa naknade in Germany u trivago ukupno iznosi €63.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u trivago. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Medijan paketa
company icon
trivago
Data Analyst
Dusseldorf, NW, Germany
Ukupno godišnje
€63.2K
Razina
L2
Osnovna plaća
€63.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u trivago?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Doprinesi

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u trivago in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €65,720. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u trivago za ulogu Analitičar Podataka in Germany je €54,181.

