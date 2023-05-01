Imenik tvrtki
Tripleseat
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Tripleseat Plaće

Plaće u Tripleseat kreću se od $45,225 ukupne godišnje naknade za Poslovni Razvoj na donjoj strani do $220,890 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Tripleseat. Zadnje ažuriranje: 9/13/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $126K

Full-Stack Softverski Inženjer

Poslovni Razvoj
$45.2K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Tripleseat je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $220,890. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tripleseat je $126,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Tripleseat

Povezane tvrtke

  • Flipkart
  • Tesla
  • Amazon
  • Snap
  • Databricks
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi