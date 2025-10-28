Imenik tvrtki
Trip.com
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

Trip.com Menadžer Proizvoda Plaće

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in China u Trip.com ukupno iznosi CN¥758K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Trip.com. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Medijan paketa
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Ukupno godišnje
CN¥758K
Razina
L5
Osnovna plaća
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Bonus
CN¥121K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Trip.com?
Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Proizvoda ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Trip.com in China ima godišnju ukupnu naknadu od CN¥1,175,529. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Trip.com za ulogu Menadžer Proizvoda in China je CN¥541,157.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Trip.com

Povezane tvrtke

  • Apple
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi