TripAdvisor UX Istraživač Plaće

Prosječna UX Istraživač ukupna naknada in Australia u TripAdvisor kreće se od A$181K do A$247K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u TripAdvisor. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

A$196K - A$232K
Australia
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
A$181KA$196KA$232KA$247K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U TripAdvisor, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za UX Istraživač u TripAdvisor in Australia ima godišnju ukupnu naknadu od A$247,457. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u TripAdvisor za ulogu UX Istraživač in Australia je A$180,751.

Ostali resursi