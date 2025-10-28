Imenik tvrtki
TripAdvisor
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

TripAdvisor Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u TripAdvisor. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₹8.63M - ₹10.04M
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₹7.97M₹8.63M₹10.04M₹11.16M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U TripAdvisor, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u TripAdvisor in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹11,164,340. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u TripAdvisor za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in India je ₹7,974,528.

