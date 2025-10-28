Imenik tvrtki
TripAdvisor Dizajner Proizvoda Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u TripAdvisor. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

£89.6K - £106K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
£78.9K£89.6K£106K£112K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U TripAdvisor, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u TripAdvisor in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £112,054. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u TripAdvisor za ulogu Dizajner Proizvoda in United Kingdom je £78,925.

