TripAdvisor Poslovne Operacije Plaće

Poslovne Operacije naknada in United States u TripAdvisor ukupno iznosi €54.6K year za SE2. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u TripAdvisor. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

€44.7K - €54.1K
Spain
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U TripAdvisor, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovne Operacije u TripAdvisor in United States ima godišnju ukupnu naknadu od €57,614. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u TripAdvisor za ulogu Poslovne Operacije in United States je €41,224.

Ostali resursi