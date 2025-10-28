Poslovne Operacije naknada in United States u TripAdvisor ukupno iznosi €54.6K year za SE2. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u TripAdvisor. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025
Prosječna Ukupna Naknada
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U TripAdvisor, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)