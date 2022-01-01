TripActions Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u TripActions kreću se od $74,990 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $227,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika TripActions. Zadnje ažuriranje: 9/13/2025

$160K

Analitičar Podataka
$84.9K
Znanstvenik Podataka
Median $75K
Financijski Analitičar
$116K

Dizajner Proizvoda
$108K
Menadžer Proizvoda
Median $227K
Menadžer Projekta
$129K
Prodaja
$84.6K
Softverski Inženjer
Median $220K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u TripActions je Menadžer Proizvoda s godišnjom ukupnom naknadom od $227,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u TripActions je $111,712.

Ostali resursi