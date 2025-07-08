Imenik tvrtki
Trigent Software
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Trigent Software Plaće

Plaće u Trigent Software kreću se od $3,533 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $7,239 za Korisnička Služba na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Trigent Software. Zadnje ažuriranje: 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Korisnička Služba
$7.2K
Softverski Inženjer
$3.5K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Trigent Software je Korisnička Služba at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $7,239. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Trigent Software je $5,386.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Trigent Software

Povezane tvrtke

  • Roblox
  • Spotify
  • PayPal
  • Tesla
  • Databricks
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/trigent-software/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.