Treasury Prime
Treasury Prime Plaće

Plaće u Treasury Prime kreću se od $149,243 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $223,151 za Uspjeh Korisnika na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Treasury Prime. Zadnje ažuriranje: 10/26/2025

Softverski Inženjer
Median $170K

Backend Softverski Inženjer

Uspjeh Korisnika
$223K
Menadžer Proizvoda
$149K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Treasury Prime je Uspjeh Korisnika at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $223,151. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Treasury Prime je $170,000.

