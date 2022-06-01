Imenik tvrtki
TravelPerk
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

TravelPerk Plaće

Plaće u TravelPerk kreću se od $51,178 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $152,176 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika TravelPerk. Zadnje ažuriranje: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $82.4K

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $152K
Operacije Korisničke Podrške
$113K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Ljudski Resursi
$86.6K
Prodaja
$51.2K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$97.2K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U TravelPerk, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u TravelPerk je Menadžer Proizvoda s godišnjom ukupnom naknadom od $152,176. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u TravelPerk je $91,918.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za TravelPerk

Povezane tvrtke

  • Amadeus
  • Checkfront
  • DealerOn
  • Houzz
  • Vanguard
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi