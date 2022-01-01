Imenik tvrtki
TransUnion
TransUnion Plaće

Plaće u TransUnion kreću se od $10,548 ukupne godišnje naknade za Financijski Analitičar na donjoj strani do $300,000 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika TransUnion.

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Znanstvenik Podataka
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Softverski Inženjer
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
L2 $113K
L4 $179K

Menadžer Znanosti o Podacima
Median $184K
Poslovni Analitičar
Median $99.5K
Prodaja
Median $300K
Menadžer Poslovnih Operacija
$123K
Poslovni Razvoj
$140K
Analitičar Podataka
$116K
Financijski Analitičar
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Pravni
$114K
Menadžment Konzultant
$101K
Marketing
$231K
Marketing Operacije
$88.7K
Dizajner Proizvoda
$97.5K
Menadžer Programa
$140K
Menadžer Projekta
Median $149K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$110K
Menadžer Tehničkih Programa
$184K
Rizični Kapitalist
$169K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u TransUnion je Prodaja s godišnjom ukupnom naknadom od $300,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u TransUnion je $122,610.

