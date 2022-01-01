Imenik tvrtki
Trainline
Trainline Plaće

Plaće u Trainline kreću se od $35,148 ukupne godišnje naknade za Marketing na donjoj strani do $142,353 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Trainline. Zadnje ažuriranje: 10/26/2025

Softverski Inženjer
Median $107K

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $142K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $122K

Dizajner Proizvoda
Median $74.5K
Poslovni Analitičar
Median $84.9K
Analitičar Podataka
$83.1K
Znanstvenik Podataka
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Marketing
$35.1K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Trainline je Menadžer Proizvoda s godišnjom ukupnom naknadom od $142,353. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Trainline je $84,017.

Ostali resursi