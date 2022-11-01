Imenik tvrtki
Trafigura
Trafigura Plaće

Plaće u Trafigura kreću se od $27,624 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $437,175 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Trafigura. Zadnje ažuriranje: 10/26/2025

Don't get lowballed
Poslovni Analitičar
$76.2K
Znanstvenik Podataka
$437K
Ljudski Resursi
$27.6K

Softverski Inženjer
$161K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Trafigura je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $437,175. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Trafigura je $118,524.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Trafigura

