TOTVS Plaće

Raspon plaća TOTVS je od $10,894 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj proizvoda na donjem kraju do $33,590 za Prodaja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke TOTVS. Zadnje ažurirano: 8/20/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $18.7K
Dizajner proizvoda
$12.4K
Voditelj proizvoda
$10.9K

Prodaja
$33.6K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki TOTVS je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $33,590. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki TOTVS je $15,557.

