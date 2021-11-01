Direktorij Tvrtki
Toshiba Plaće

Raspon plaća Toshiba je od $30,845 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Tehnički voditelj programa na donjem kraju do $208,035 za Prodaja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Toshiba. Zadnje ažurirano: 8/20/2025

$160K

Znanstvenik podataka
Median $119K
Razvoj poslovanja
$152K
Hardverski inženjer
$43.5K

Strojarski inženjer
$115K
Voditelj programa
$136K
Voditelj projekta
$118K
Prodaja
$208K
Softverski inženjer
$38K
Voditelj softverskog inženjerstva
$189K
Tehnički voditelj programa
$30.8K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Toshiba je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $208,035. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Toshiba je $118,139.

