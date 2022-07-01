Torc Robotics Plaće

Raspon plaća Torc Robotics je od $18,814 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Hardverski inženjer na donjem kraju do $248,352 za MEP inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Torc Robotics. Zadnje ažurirano: 8/25/2025
25%
GODINA 1
25%
GODINA 2
25%
GODINA 3
25%
GODINA 4
U tvrtki Torc Robotics, Dodjele dionica/kapitala podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:
25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)
25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)
25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)
25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)
