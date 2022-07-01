Direktorij Tvrtki
Torc Robotics
Torc Robotics Plaće

Raspon plaća Torc Robotics je od $18,814 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Hardverski inženjer na donjem kraju do $248,352 za MEP inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Torc Robotics. Zadnje ažurirano: 8/25/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $152K

Inženjer strojnog učenja

Proizvodni softverski inženjer

Poslovni analitičar
$185K
Korisnička služba
$51.6K

Analitičar podataka
$174K
Hardverski inženjer
$18.8K
Strojarski inženjer
$186K
MEP inženjer
$248K
Voditelj proizvoda
$237K
Voditelj softverskog inženjerstva
$137K
Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

U tvrtki Torc Robotics, Dodjele dionica/kapitala podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Torc Robotics is MEP inženjer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $248,352. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Torc Robotics is $174,049.

