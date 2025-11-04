Imenik tvrtki
TINT
  • Plaće
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plaće

TINT Dizajner Proizvoda Plaće

Medijan Dizajner Proizvoda paketa naknade in United States u TINT ukupno iznosi $75K year. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Medijan paketa
company icon
TINT
Product Designer
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$75K
Razina
L1
Osnovna plaća
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u TINT?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u TINT in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $80,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u TINT za ulogu Dizajner Proizvoda in United States je $75,000.

