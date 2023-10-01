Imenik tvrtki
Tiket.com Plaće

Plaće u Tiket.com kreću se od $10,432 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $26,130 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Tiket.com. Zadnje ažuriranje: 10/15/2025

Softverski Inženjer
Median $14.4K

Backend Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $24.1K
Poslovni Analitičar
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analitičar Podataka
$14.1K
Znanstvenik Podataka
$26.1K
Dizajner Proizvoda
$10.4K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Tiket.com je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $26,130. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tiket.com je $14,215.

