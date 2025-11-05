Imenik tvrtki
Prosječna Arhitekt Rješenja ukupna naknada in India u Tide kreće se od ₹4.53M do ₹6.34M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tide. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₹4.9M - ₹5.7M
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₹4.53M₹4.9M₹5.7M₹6.34M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Tide, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Arhitekt Rješenja u Tide in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹6,337,810. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tide za ulogu Arhitekt Rješenja in India je ₹4,527,007.

