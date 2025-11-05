Imenik tvrtki
Tide Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in United Kingdom u Tide kreće se od £38.6K do £54.9K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tide. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

£43.8K - £49.8K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
£38.6K£43.8K£49.8K£54.9K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Tide, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Tide in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £54,933. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tide za ulogu Dizajner Proizvoda in United Kingdom je £38,639.

