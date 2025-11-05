Imenik tvrtki
Tide
Tide Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in India u Tide kreće se od ₹2.1M do ₹2.98M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Tide. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₹2.37M - ₹2.7M
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₹2.1M₹2.37M₹2.7M₹2.98M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Tide, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Tide in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹2,980,119. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Tide za ulogu Analitičar Podataka in India je ₹2,096,185.

Ostali resursi