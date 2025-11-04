Imenik tvrtki
ThyssenKrupp
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

ThyssenKrupp Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Germany u ThyssenKrupp ukupno iznosi €91K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ThyssenKrupp. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Medijan paketa
company icon
ThyssenKrupp
Software Engineer
Essen, NW, Germany
Ukupno godišnje
€91K
Razina
L2
Osnovna plaća
€91K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
12 Godine
Koji su karijerni nivoi u ThyssenKrupp?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u ThyssenKrupp in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €131,526. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ThyssenKrupp za ulogu Softverski Inženjer in Germany je €90,985.

