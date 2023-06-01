Imenik tvrtki
ThriveDX Plaće

Plaće u ThriveDX kreću se od $49,750 ukupne godišnje naknade za Information Technologist (IT) na donjoj strani do $150,596 za Prodajni Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ThriveDX. Zadnje ažuriranje: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
$49.8K
Menadžer Proizvoda
$89.9K
Prodajni Inženjer
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Softverski Inženjer
$119K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ThriveDX je Prodajni Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $150,596. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ThriveDX je $104,629.

