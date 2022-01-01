Imenik tvrtki
thredUP
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

thredUP Plaće

Plaće u thredUP kreću se od $91,728 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $226,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika thredUP. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Poslovni Analitičar
$134K
Korisnička Služba
$101K
Marketing
Median $115K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Menadžer Proizvoda
$91.7K
Softverski Inženjer
Median $226K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u thredUP je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $226,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u thredUP je $115,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za thredUP

Povezane tvrtke

  • Under Armour
  • URBN
  • Poshmark
  • The RealReal
  • Columbia Sportswear
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi