  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Thredd Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United Kingdom u Thredd ukupno iznosi £72.4K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Thredd. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Medijan paketa
company icon
Thredd
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£72.4K
Razina
3
Osnovna plaća
£66.7K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£5.6K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Thredd?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Thredd in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £79,420. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Thredd za ulogu Softverski Inženjer in United Kingdom je £72,726.

