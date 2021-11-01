Imenik tvrtki
Thrasio
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Thrasio Plaće

Plaće u Thrasio kreću se od $51,640 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $201,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Thrasio. Zadnje ažuriranje: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $60K
Znanstvenik Podataka
Median $180K
Menadžer Proizvoda
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Poslovne Operacije
$114K
Poslovni Analitičar
$124K
Poslovni Razvoj
$130K
Analitičar Podataka
$51.6K
Investicijski Bankar
$141K
Marketing
$194K
Menadžer Projekta
$122K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$201K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Thrasio je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Thrasio je $130,345.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Thrasio

Povezane tvrtke

  • Jefferies
  • JUUL Labs
  • Sephora
  • Susquehanna International Group
  • Netlify
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi