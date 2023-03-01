Imenik tvrtki
ThousandEyes
ThousandEyes Plaće

Plaće u ThousandEyes kreću se od $38,997 ukupne godišnje naknade za Uspjeh Korisnika na donjoj strani do $673,891 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ThousandEyes. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025

Softverski Inženjer
Median $237K
Uspjeh Korisnika
$39K
Dizajner Proizvoda
$279K

Menadžer Proizvoda
$412K
Prodaja
$674K
Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

34%

GOD 3

U ThousandEyes, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (11.00% po razdoblju)

  • 34% stječe se u 3rd-GOD (11.33% po razdoblju)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ThousandEyes je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $673,891. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ThousandEyes je $279,098.

Ostali resursi