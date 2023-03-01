ThousandEyes Plaće

Plaće u ThousandEyes kreću se od $38,997 ukupne godišnje naknade za Uspjeh Korisnika na donjoj strani do $673,891 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ThousandEyes. Zadnje ažuriranje: 11/16/2025
33%
GOD 1
33%
GOD 2
34%
GOD 3
U ThousandEyes, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stječe se u 2nd-GOD (11.00% po razdoblju)
34% stječe se u 3rd-GOD (11.33% po razdoblju)
