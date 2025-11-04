Imenik tvrtki
ThoughtWorks
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

ThoughtWorks Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in India u ThoughtWorks kreće se od ₹1.39M year za Consultant do ₹5.23M year za Lead Consultant. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹2.19M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ThoughtWorks. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Consultant
(Početni nivo)
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u ThoughtWorks?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u ThoughtWorks in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹5,231,315. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ThoughtWorks za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹1,853,300.

Ostali resursi