Softverski Inženjer naknada in India u ThoughtWorks kreće se od ₹1.39M year za Consultant do ₹5.23M year za Lead Consultant. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹2.19M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ThoughtWorks. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
