Dizajner Proizvoda naknada in United States u ThoughtWorks ukupno iznosi $136K year za Senior Product Designer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $81.8K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ThoughtWorks. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$136K
$136K
$0
$0
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
