ThoughtWorks
  • Plaće
  • Poslovni Analitičar

  • Sve Poslovni Analitičar plaće

ThoughtWorks Poslovni Analitičar Plaće

Medijan Poslovni Analitičar paketa naknade in India u ThoughtWorks ukupno iznosi ₹2.23M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ThoughtWorks. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Medijan paketa
company icon
ThoughtWorks
Business Analyst
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹2.23M
Razina
Sr. Consultant
Osnovna plaća
₹2.23M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Analitičar u ThoughtWorks in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹5,592,600. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ThoughtWorks za ulogu Poslovni Analitičar in India je ₹2,150,541.

