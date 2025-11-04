Imenik tvrtki
ThoughtSpot Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in India u ThoughtSpot kreće se od ₹3.42M year za MTS 2 do ₹11.92M year za Staff Engineer. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹5.33M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ThoughtSpot. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
MTS 2
(Početni nivo)
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U ThoughtSpot, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u ThoughtSpot in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹11,916,537. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ThoughtSpot za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹5,145,639.

