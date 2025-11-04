Softverski Inženjer naknada in India u ThoughtSpot kreće se od ₹3.42M year za MTS 2 do ₹11.92M year za Staff Engineer. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹5.33M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ThoughtSpot. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U ThoughtSpot, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)