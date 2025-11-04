Imenik tvrtki
ThoughtSpot
ThoughtSpot Korporativni Razvoj Plaće

Prosječna Korporativni Razvoj ukupna naknada u ThoughtSpot kreće se od $136K do $190K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ThoughtSpot. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$147K - $171K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$136K$147K$171K$190K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U ThoughtSpot, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Korporativni Razvoj u ThoughtSpot ima godišnju ukupnu naknadu od $190,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ThoughtSpot za ulogu Korporativni Razvoj je $136,000.

