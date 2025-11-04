Thought Machine Menadžer Tehničkih Programa Plaće

Menadžer Tehničkih Programa naknada in United Kingdom u Thought Machine kreće se od £77.8K year za IC2 do £140K year za IC3. Medijan year paketa naknade in United Kingdom ukupno iznosi £122K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Thought Machine. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus IC1 Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- IC2 £77.8K £67.7K £0 £10K IC3 Senior Technical Program Manager £140K £122K £12.3K £5K IC4 Principal Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- Prikaži 1 više nivoa

Raspored Stjecanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Thought Machine, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

