Menadžer Tehničkih Programa naknada in United Kingdom u Thought Machine kreće se od £77.8K year za IC2 do £140K year za IC3. Medijan year paketa naknade in United Kingdom ukupno iznosi £122K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Thought Machine. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.8K
£67.7K
£0
£10K
IC3
£140K
£122K
£12.3K
£5K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Thought Machine, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)