Thought Machine
Thought Machine Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in United Kingdom u Thought Machine kreće se od £58.9K year za IC1 do £131K year za IC3. Medijan year paketa naknade in United Kingdom ukupno iznosi £96.9K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Thought Machine. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
IC1
Software Engineer(Početni nivo)
£58.9K
£56K
£883.1
£2K
IC2
£99.8K
£90.9K
£2.9K
£6K
IC3
Senior Software Engineer
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
Principal Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Prikaži 1 više nivoa
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Thought Machine, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Uključeni nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Thought Machine in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £155,169. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Thought Machine za ulogu Softverski Inženjer in United Kingdom je £87,650.

