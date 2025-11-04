Imenik tvrtki
Thought Machine
Thought Machine Menadžer Proizvoda Plaće

Menadžer Proizvoda naknada in United Kingdom u Thought Machine ukupno iznosi £105K year za IC2. Medijan year paketa naknade in United Kingdom ukupno iznosi £83.5K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Thought Machine. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
IC1
Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
Senior Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
Principal Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Najnoviji podnesci plata
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Thought Machine, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Thought Machine in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £186,177. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Thought Machine za ulogu Menadžer Proizvoda in United Kingdom je £83,540.

Ostali resursi