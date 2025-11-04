Imenik tvrtki
Thought Machine
Prosječna Uspjeh Korisnika ukupna naknada in United Kingdom u Thought Machine kreće se od £112K do £159K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Thought Machine. Zadnje ažuriranje: 11/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

£127K - £150K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
£112K£127K£150K£159K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Thought Machine, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Uspjeh Korisnika u Thought Machine in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £158,642. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Thought Machine za ulogu Uspjeh Korisnika in United Kingdom je £111,739.

